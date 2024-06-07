В плену галлюцинаций: армянские СМИ неизлечимо больны

Автор: Акпер Гасанов

Видеть в представителях армянских СМИ оппонентов дискуссии невозможно, у них галлюцинация. Причем, непроходящая и неизлечимая. В очередной раз мы в этом убедились, когда обнаружили готовность бумагомарак из РА демонстрировать свой срам, не прикрытый, как порой бывает, хотя бы фиговым листком реальности, какой бы она грустной и обидной для армян не была.

Итак, сегодня армянские СМИ возмутились встречей Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателями парламентов стран-членов ТюркПА. Действительно, глава нашего государства принял генерального секретаря ТЮРКПА Мехмета Сурейя Эра, председателя Великого Национального собрания Турции Нумана Куртулмуша, председателя Мажилиса Парламента Казахстана Ерлана Кошанова, председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбека Шакиева, председателя Сената Верховного Меджлиса Узбекистана Танзилю Нарбаеву, председателя Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра Зорлу Тёре и первого вице-спикера Национального собрания Венгрии Марту Матрай.

Как видим, работа в направлении усиления братства тюркских народов идет серьезная, что приводит в бешенство армянскую сторону. И СМИ страны, которая более четверти века держала азербайджанские территории под оккупацией, наглядно демонстрируют, что предстоит еще долгий и усиленный поход армянского общества на пути к отрезвлению. Ведь, никуда не делись те, кто предпочитает жить мифами даже после поражения РА в 44-дневной войне, после блестяще проведенной Азербайджаном однодневной контртеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны.

Да, в СМИ РА снова появляются тексты про "оккупированный Азербайджаном, древний армянский город Шуши", про "арцах". Ясное дело, что армянские СМИ ничего не пишут о том, что освобожденные Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы обладают огромным гидроэнергетическим потенциалом. На этот момент особое внимание обратил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия в Бакинском Экспо Центре 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.

"После освобождения этих территорий в ноябре 2020 года мы уже ввели в эксплуатацию гидроэлектростанции мощностью 270 мегаватт. В течение трех-пяти лет мы доведем эту цифру до 500 мегаватт. То есть 1 гигаватт возобновляемой энергии позволит нам сэкономить 500 млн кубометров газа, в которых рынок нуждается и будет нуждаться", подчеркнул он. И это было очередное напоминание о том, сколь исторически, политически и экономически важной была победа в 44-дневной войне.

Армянская сторона, ясное дело, посыпает голову пеплом, видя столь стремительно развитие освобожденных территорий нашей страны. СМИ РА, на сей раз возмутились тем, что через месяц в Шуше пройдет неформальный Саммит Организации тюркских государств. О том, что в Шуше, после ее освобождения, прошло уже немало различных международных форумов, там решили в очередной раз не вспоминать. Там предпочли обратить взор на тот факт, что глава нашего государства упомянул и о Среднем коридоре.

"В центре внимания находятся вопросы начала функционирования Среднего коридора и наращивания грузоперевозок. Здесь взаимодействуют все страны-члены Организации тюркских государств. Я считаю, что в нынешнее время в мире есть очень большая потребность в потенциале Среднего коридора", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Казалось бы, об Армении тут и слова не было сказано. Но, СМИ РА умудрились "найти черную кошку в темной комнате, хотя ее там нет".

У них "напрашивается вывод, что логично требовать "коридор" через северную часть Сюника, а не южную (Мегри), как об этом говорилось до сих пор". Сказать, что это высосанная из конечности "сенсация"- значит ничего не сказать. Ведь, еще в январе через Срединный коридор был принят первый поезд из Китая. Из них 7 были импортными, а 3 транзитными. Транзитные товары прошли через Азербайджан от китайско-казахстанской границы и достигли портов Грузии в среднем за 10 дней. Для импортных товаров этот срок составлял 8 дней.

Все это уже случилось и без какого-либо участия Армении. Она снова тратит свое время, самомзолируясь от проекта, который мог бы вытащить эту страну из того болота, в которое она забрела по собственной глупости, пойдя по пути территориальных претензий к Азербайджану. Что самое поразительное, армянские СМИ сами же пишут о том, что о важности Среднего коридора заявила директор по восточному соседству и институциональному укреплению Генерального директората по вопросам соседства и расширения Еврокомиссии Адриен Кирали на недавней встрече ЕБРР в Ереване.

Еврочиновник прямо заявила о необходимости скорейшего развития торговых путей между Европой и Азией. Казалось бы- куда уже конкретнее?! Так нет же, предпочитают армянские СМИ нести ахинею, тиражировать галлюцинации. Да, это их выбор. Но те, кто его пропагандируют не должны забывать о том, что Азербайджан доказал свою способность достигать всех поставленных задач, вне зависимости от того, нравится это Армении или нет.