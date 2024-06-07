Манифест недочеловека. Варданяна опять пытаются сделать звездой

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армяне опять пытаются сделать звездой Рубика Варданяна.

Day.Az представляет публикацию:

Армянские каналы наперебой сообщают, что группа каких-то армянских энтузиастов сделала документальный фильм "Манифест человека" о Рубене Варданяне.

Естественно, и авторы, и герои фильма - "артисты", долгие годы сидевшие на кормушке Рубика. Ничего удивительного в том, что весь фильм они, захлебываясь слюнями, рассказывают, какой замечательный был Рубик, и как они его ждут.

Ждать будут долго! Потому что про Варданяна если и снимать кино, то называть его надо будет "Манифестом недочеловека".

Человек ли политик, угрожавший мирному населению Азербайджана, детям и женщинам? Человек ли, одобрявший варварский ночной ракетный обстрел жилых кварталов в Гяндже?

Человек ли Варданян, сделавший десятки тысяч армян заложниками своих личных интересов? Сильно сомневаемся.

Армянским лизоблюдам стоит уже привыкнуть к "режиму ожидания" Рубика Варданяна. Фильмы не помогут.