Посол Японии в Азербайджане побывал в Госкомитете по работе с диаспорой

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Азербайджане Ватанабе Кацуя побывал в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, председатель комитета Фуад Мурадов, радушно поприветствовав гостя, представил подробную информацию о деятельности комитета, реализованных им проектах, домах Азербайджана за рубежом, координационных советах. Отметив, что комитет проводит работу не только с проживающими за рубежом азербайджанцами, но и в странах, питающих дружественное отношение к Азербайджану, председатель подчеркнул, что деятельность азербайджанской диаспоры в Японии играет важную роль в дальнейшем расширении отношений между двумя странами. Он поделился мнением о проектах, осуществляемых в Японии при поддержке комитета.

Посол Ватанабе Кацуя поблагодарил за радушный прием. Сообщив, что приступил к работе в Азербайджане с декабря минувшего года, посол сказал, что любовь азербайджанцев к Японии произвела на него приятное впечатление. Oн выразил готовность к сотрудничеству с комитетом в своей последующей деятельности.