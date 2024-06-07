https://news.day.az/politics/1666386.html Спецназ Азербайджана, Турции и Грузии поднят по тревоге - ВИДЕО
Спецназ Азербайджана, Турции и Грузии поднят по тревоге - ВИДЕО
В ходе учений "Кавказский орел - 2024", проходящих в Баку с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии, успешно выполняются поставленные задачи.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, в соответствии со сценарием учений, поднятые по тревоге спецназовцы двинулись к пунктам назначения в целях совершения налета на важные стратегические и военные объекты условного противника, выполнив задачи по занятию выгодных позиций.
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