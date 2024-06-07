https://news.day.az/politics/1666393.html В рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса проходит первое пленарное заседание
В рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса проходит первое пленарное заседание
7 июня в рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана проходит первое пленарное заседание.
Как сообщает в пятницу Day.Az, повестка заседания включает 13 вопросов.
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