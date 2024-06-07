Назрел момент для подписания мирного соглашения с Азербайджаном

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном достаточно созрело для подписания.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в МИД Армении.

"Армянская сторона выражает свою готовность конструктивно и интенсивно работать над его завершением и подписанием в течение следующего месяца", - говорится в заявлении.

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