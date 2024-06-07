https://news.day.az/politics/1666414.html Назрел момент для подписания мирного соглашения с Азербайджаном - МИД Армении
Назрел момент для подписания мирного соглашения с Азербайджаном - МИД Армении
Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном достаточно созрело для подписания.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в МИД Армении.
"Армянская сторона выражает свою готовность конструктивно и интенсивно работать над его завершением и подписанием в течение следующего месяца", - говорится в заявлении.
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