Али Асадов встретился с председателем Ассамблеи ТРСК

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился 7 июня с председателем Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Зорлу Торе.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета Министров, на встрече была подчеркнута важность прошедшей в Баку 13-й пленарной сессии ТЮРКПА.

Стороны особо отметили роль Организации тюркских государств в укреплении и расширении опирающихся на исторические узы связей между народами тюркского мира.

На встрече были также обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой Северного Кипра в различных сферах.

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