Бесполезные "финты ушами" руководства Армении: мир возможен на условиях Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов



Официальный Ереван выразил готовность в течение месяца подписать мирное соглашение с Баку. Об этом говорится в заявлении МИД Армении. В ведомстве отметили, что у Армении нет территориальных претензий к соседям, в том числе к Азербайджану.

"Мирное соглашение, вокруг которого Армения и Азербайджан ведут переговоры, четко фиксирует, что стороны признают территориальную целостность друг друга", - говорится в заявлении.

В МИД РА считают, что самый четкий и прямой путь развеять все сомнения - это подписать договор, который откроет страницу долгосрочного мира.

"Ереван готов это сделать в течение месяца", - заверили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

Показательно, что это заявление МИД РА прозвучало после того, как Президент Азербайджана Ильхам Алиев указал на факторы, мешающие подписанию мирного договора с Арменией.

"Наша позиция основана на международных правовых нормах У нас никогда не было и нет территориальных претензий ни к одной стране, включая Армению. Это у них были территориальные претензии к нам. Это в их декларации о независимости, которая потом стала частью их конституции, есть территориальные претензии к Азербайджану. Это в их идеологии, политике и общественном дискурсе постоянно звучат территориальные претензии к Турции. Это в их обществе из азербайджанцев и турок лепят образ врага с малых лет. Это их общество отравляется националистами и военными преступниками. Поэтому они должны этими вопросами заниматься. И, конечно же, заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном при том, что нынешняя конституция Армении остается неизменной, просто невозможно", - подчеркнул глава нашего государства.

Он абсолютно прав. В Конституции Азербайджана или в иных доктринальных документах нашей страны нет ни слова о территориальных претензиях к Армении. Тогда как в конституции Армении прописано, что в качестве основной цели принимаются национальные ценности, включенные в Декларацию независимости. А эта Декларация, акт высокой юридической силы, принятый от имени государства, называет восточные провинции соседней Турецкой Республики "Западной Арменией". Там же говорится об "объединении" Армении и "нагорно-карабахской республики".

Собственно говоря, проблема эта настолько явная, что ее вынуждены были признать и в Ереване. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что РА нужна новая конституция, а не поправка к ней. Это заявление он сделал во время обсуждения деятельности Минюста Армении в 2023 году.

В своем выступлении Пашинян сказал: "Мир меняется, наш регион неизбежно изменится, что бы мы ни думали об этой эволюции, Республика Армения тоже изменится и должна измениться. И в этом случае мы не должны останавливать эту эволюцию, которая сама по себе нелогична, а наоборот, мы должны управлять ситуацией в соответствии с интересами Армении".

О необходимости изменения конституции РА и герба этой страны, на котором нарисована гора Агры-даг, находящаяся на территории Турции, говорил и спикер НС РА Ален Симонян. Но впоследствии мы заметили изменения в позиции армянских руководителей.

"Ряд заявлений, прозвучавших в последние дни из Баку о законодательном поле Армении, являются нарушением суверенитета нашей страны и вмешательством во внутренние дела РА".

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 15 февраля на заседании правительства.

Как видим, в руководстве Армении пытаются "финтить ушами". И то, что в нынешнем заявлении армянского МИДа нет ни слова о готовности Армении внести изменения в свою конституцию, наводит на мысль о том, что в Ереване снова пытаются играть словами, не предпринимая реальных шагов навстречу миру. А это - не та основа, на которой строят здание мира. Это - примитивная манипуляция, рассчитанная на внешний успех.

"Сравнить просто военный потенциал двух стран, демографический потенциал, экономический потенциал, и после этого иметь территориальные претензии к Турции - это самоубийство. Или же иметь территориальные претензии к Азербайджану после событий 2020 года и 2023 года - это тоже в общем-то близко к самоубийству", - справедливо указал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Но, увы, мы не раз уже видели, что как нынешние так и прежние руководители РА совершают шаги, близкие к самоубийству.

Достаточно вспомнить, что действующий премьер-министр этой страны, Никол Пашинян, едва заполучив власть в своей стране после "шашлычной революции" в 2018 году, обещал признать "независимость" так называемой "нкр". Позже, он сделал немало провокационных заявлений и шагов. Включая утверждение, что "Карабах - это Армения и точка". И про его пьяные танцы в Шуше никто не забыл. Как и про то, что даже после поражения в 44-дневной войне, Армения продолжала оказывать политическую, финансовую, военную помощь карабахской хунте.

Все это прекратилось не по доброй воле Пашиняна и его окружения, а вопреки их планам и планам покровителей Армении. В первую очередь - макроновской Франции. Но все их попытки давления на Азербайджан оказались тщетными. Потому, что во главе нашей страны стоит политический деятель мирового уровня. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже не раз доказывал свою способность достигать любых поставленных целей. Вот и сейчас он четко заявил об условиях, на которых возможно подписание мирного договора с Арменией. В итоге, будет или так, как сказал глава нашего государства, или никак. Третьего не дано. Какие бы "финты ушами" не демонстрировали в Ереване.