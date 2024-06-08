Азербайджан избран членом ЭКОСОС ООН

Азербайджан в очередной раз избран членом Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

Как сообщает Day.Az, на выборах в Экономический и cоциальный cовет ООН на период 2025-2027 годов, проведенных на Генеральной Ассамблее ООН, Азербайджан был избран членом Совета, получив 148 голосов.

Отметим, что ЭКОСОС является одним из ключевых органов, координирующих взаимодействие ООН и ее специализированных учреждений в экономической и социальной областях.

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