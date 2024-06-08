Помощник Госсекретаря США собирается в Армению

- что на повестке дня?

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в понедельник отправляется с трехдневным визитом в Армению для обсуждения с властями страны двусторонних отношений и переговорного процесса с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Госдепе.

О'Брайен намерен обсудить "поддержку США в достижении долгосрочного и достойного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, включая использование Алма-Атинской декларации как основы при делимитации границы", говорится в распространенном заявлении ведомства.

Помощник госсекретаря также возглавит встречу по стратегическому диалогу США и Армении для оценки значительного прогресса в укреплении двусторонних отношений, обсуждении следующих шагов, а также встретится с "представителями деловых кругов".

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