Переговоры, проведенные с Президентом Азербайджана, служат укреплению двусторонних отношений

Переговоры, которые я сегодня провел с Президентом Азербайджанской Республики, служат укреплению двусторонних отношений в различных областях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"В то же время мы обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы также обсудили перспективы сотрудничества в сферах строительства, транспорта, фармацевтики, нефти и инфраструктуры. Мы также отметили важность деятельности совместной комиссии между двумя странами и организации ее очередного заседания", - отметил Абдель-Фаттах ас-Сиси.