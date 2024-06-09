Российские миротворцы продолжают покидать Карабах

Вывод российских миротворцев из Карабаха продолжается.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня 60 автомобилей российских миротворцев были погружены на 50 грузовых платформ на железнодорожной станции "Горан", 12 топливных баков были погружены на 8 грузовых платформ на железнодорожной станции "Барда" и отправлены в Россию.

В настоящее время к погрузке на железнодорожной станции "Горан" готовятся еще 67 автомобилей российских миротворцев.

Отметим, что в апреле пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков подтвердил вывод российского миротворческого контингента из Карабаха.

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев заявил, что высшим руководством обеих стран принято решение о досрочном выводе с территории нашей страны миротворцев Российской Федерации, временно дислоцированных на территории Азербайджанской Республики согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года. Процесс уже начался, министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры по реализации данного решения.

Напомним, что 19 апреля однозначно стало знаковой датой в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией. По результатам двусторонних контактов Армения согласилась передать Азербайджану ранее оккупированные села в Газахском районе. Решение вопроса, поднятого Азербайджаном еще в 2020 году о начале процесса делимитации именно с Газахского района, стало очередным триумфом дальновидной политики Президента Ильхама Алиева.

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