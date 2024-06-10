Автор: Мехти Ахмедзаде

Французкий президент похоже, находится в одной долгой истерике. Проиграно ВСЕ и ВЕЗДЕ - и за эти провалы уже настала расплата от самих французов. Эта истерика охотно транслируется и близкими к Макрону СМИ: вот уже несколько недель главные провластные издания Франции продолжают нападки на Азербайджан. И дело ведь не в Азербайджане - а в Макроне, который терпит одно поражение за другим.

Близкие к Макрону французские СМИ в последнее время находятся в состоянии постоянной истерии. "Фигаро", "Ле Монд", "Медиапарт"...Название нашей страны упоминается в них чуть ли не чаще, чем фамилия французского лидера. Все в ежедневном режиме пытаются очернить Азербайджан в связи с ситуацией, которая происходит на т.н. "заморских" территориях Франции, несмотря на то, что вся ответственность лежит на официальном Париже. Ожесточённые статьи и репортажи, наполняющие страницы газет и эфиры телевизионных каналов, создают образ врага, выставляя Азербайджан в негативном свете. Глупому Макрону везде просто мерещится азербайджанский след.

В этом стремлении очернить нашу страну французские СМИ преследуют в первую очередь цель отвлечь внимание от собственных внутренних проблем Франции и усилить политическое давление на Баку в интересах Парижа. Так например, к вышеперечисленным сайтам примкнул еще один - Le Point, который выдумал чушь о том, что азербайджанский дипломат якобы оказался в центре, внимание, "дестабилизационной операции осуществляется Баку на заморских территориях Франции и во франкоязычной Африке". Речь в статье шла о Фариде Солтанове, на которого макроновские медиа пытаются возложить ответственность за провальную политику своего шефа. Не забыли упомянуть и о "бедных", "несчастных" армянах Карабаха, которые ушли добровольно из Азербайджана, но СМИ Франции при любом удобном случае притворяются дятлами и продолжают тыкать давно устаревшую тему.

Все это, напомним, происходит на фоне того, что заморские территории Франции требуют соблюдения своих прав, ведь Париж нагло меняет политику в этом регионе, ужесточая контроль, прессинг и эксплуатацию (как людей, так и ресурсов) хотят независимости. А людям попросту все надоело. Они хотят жить свободно, что является международным правом любого человека на планете. Но Макрон напрочь отказывается соблюдать их право, что и привело к неспокойной ситуации.

Собственно поэтому Азербайджан тут совсем не причем, сколько бы ни истерики французские СМИ и не искали след Баку в так называемых "заморских территориях". Макрон всех достал и Африке нужна свобода в современном мире, где нет места колониализму. Его подход напоминает традиции старой колониальной эпохи, когда информация использовалась как инструмент влияния и контроля. Продвигая выгодную для себя повестку, неоколониалистическая Франция стремится сохранить и укрепить своё влияние на международной арене, учитывая то, что Макрон потерял доверие в Европе. Над ним, напомним, недавно издевались немецкие СМИ, а премьер Италии посадила французского лидера на место, назвав его лжецом и циником.

Именно поэтому очевидно, что текущая кампания по очернению Азербайджана не случайна. Она возникает на фоне напряжённой геополитической ситуации и растущего интереса Франции к стратегически важному региону Кавказа. Вопросы энергетики, безопасности и экономического сотрудничества играют ключевую роль в этом конфликте интересов, где информационная война становится важным элементом общей стратегии.

Франция, как одна из ведущих колониальных держав XIX и XX веков, оставила глубокий след в истории многих стран мира. Колониальная империя Франции охватывала значительные территории в Африке, Азии, Америке и Океании. Этот исторический период оставил множество сложных наследий, включая политические, социальные и экономические последствия, которые до сих пор ощущаются в бывших колониях.

Колониальное прошлое оставило глубокие раны в странах, которые подверглись французскому господству. Экономическое ограбление, политическая нестабильность и культурная ассимиляция стали частыми последствиями этого правления. Многие страны, получившие независимость, долгое время испытывали трудности в построении стабильных государств и развитии своих экономик.

Почему в Каледонии развивается флаг Азербайджана? Дело не в том, что Баку там чем-то "промышляет". Все намного проще - успех нашей страны в искоренении сепаратизма и восстановлении суверенитета восхитил и вдохновил другие народы. В том числе и те, которые находятся под кулаком Парижа. Жители Новой Каледонии добиваются свободы и противостоят давлению французских властей.

Французские СМИ могут сколько угодно по указке Макрона клепать дешевые статьишки, пытаться оказать давление на Баку, что-то диктовать, рассказывать об "интригах", но нам не привыкать. Никакое давление на Азербайджан оказать слабеющей с каждым днем Франции не удастся, а Эмманюэлюшка так и будет биться в коматозном состоянии в попытке исправлять свои провалы. Сегодня вечером, кстати, он распустил весь парламент и объявил о проведение внеочередных, досрочных выборов. Роспуск, собственно, результат провальной политики и ослабления позиций правоцентристских партий. "Реформы" и шаги, предпринятые Макроном в направлении европейской интеграции, вызвали недовольство в различных слоях населения и привели к ослаблению его партии. Конец явно близок. Глупец ответит за все. И он, надо сказать, тоже это видит. Азербайджан оказался ему и его СМИ не по зубам. Зубы, между прочим, были гнилые.