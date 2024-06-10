Джейхун Байрамов примет участие в конференции по восстановлению Украины в Берлине

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Федеративную Республику Германия.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В рамках визита министр примет участие и выступит на конференции по восстановлению Украины, которая пройдет 11-12 июня в Берлине, а также проведет двусторонние встречи.

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