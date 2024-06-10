https://news.day.az/politics/1667085.html Джейхун Байрамов примет участие в конференции по восстановлению Украины в Берлине
Джейхун Байрамов примет участие в конференции по восстановлению Украины в Берлине
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Федеративную Республику Германия.
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.
В рамках визита министр примет участие и выступит на конференции по восстановлению Украины, которая пройдет 11-12 июня в Берлине, а также проведет двусторонние встречи.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре