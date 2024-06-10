https://news.day.az/politics/1667118.html Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили региональные вопросы
Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили региональные вопросы
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.
Было отмечено, что министры обсудили работу, проведенную по различным аспектам союзнических отношений между двумя странами, и региональные вопросы.
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