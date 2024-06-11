Предсказуемое фиаско Макрона: результаты выборов в Европарламент во Франции

Автор: Акпер Гасанов

Произошло неизбежное. На выборах в Европарламент, состоявшихся во Франции, правящая партия "Ренессанс" потерпела сокрушительное поражение, а ее главный конкурент, крайне правая партия "Национальное объединение", возглавляемая Марин Ле Пен, одержала впечатляющую победу, набрав вдвое больше голосов по сравнению с партией Макрона (32% против 15%). В итоге, Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания - нижней палаты французского парламента.

Первый тур внеочередных парламентских выборов состоится 30 июня, второй - 7 июля. Совершенно очевидно, что эти выборы также не принесут ничего хорошего для партии "Ренессанс" Макрона, который уже принялся лепетать что-то жалкое в свое оправдание. В частности, он подчеркнул, что результаты европейских выборов "нехорошие" для проевропейских сил, а "набирающие силу националисты и демагоги представляют угрозу" для страны.

Да, отчасти он прав. Например, на Кипре 24-летний инфлюенсер Фидиас Панайоту, который баллотировался как независимый кандидат, обеспечил себе место в Европарламенте - одно из шести, на которые претендует островная страна. Панайоту имеет около 2,6 миллиона подписчиков на своем канале в YouTube, с тех пор как он начал публиковать посты в 2019 году. Он стал популярным, когда объявил о "миссии" обнять Илона Маска, что ему в конце концов удалось.

В прошлом году он вызвал споры, пытаясь путешествовать по Индии и Японии бесплатно, а взамен выпрашивая деньги. Объявляя о своей кандидатуре в январе, блогер признался, что не имеет никакого представления о политике или Европейском Союзе. "Я никогда в жизни не голосовал, и однажды ночью я сказал себе, что если я никогда не буду голосовать и никогда не буду интересоваться, те же самые ботаники всегда будут у власти, и я сказал: "Хватит!"" - объяснял блогер.

Но, конечно же, в первую очередь, говоря о набирающих силу националистах и демагогах, Макрон имел в виду Марин Ле Пен и 28-летнего Жордана Барделла, который является новым председателем партии "Национальное объединение". Барделла вырос в рабочей семье итальянских эмигрантов в Сен-Сен-Дени к северу от Парижа. Этот район часто попадает в заголовки газет и считается аванпостом наркоторговли и насильственных преступлений. Так или иначе, но еще в 2021 году Барделла стал заместителем Ле Пен в партии на время ее новой президентской кампании, а уже 5 ноября 2022-го его назначили председателем "Национального объединения". Так он стал новым лицом французских правых.

Замечу, что в многочисленных роликах Барделла выпивает в барах, использует завирусившиеся музыкальные тренды, не упуская возможности поделиться моментами своей бурной жизни рядом "с улыбающимися девушками или с боссом" Марин Ле Пен. А в это время французские газеты публикуют статьи с такими заголовками, как "Суперзвезда Барделла", "Ребрендинг крайне правых" или "Сверхъяркий популизм".

Все это сделало достаточно юного политика любимчиком зумеров. В исследовании Ipsos, опубликованном в марте, его популярность среди жителей Франции в возрасте от 18 до 24 лет составила 31%. Для сравнения: у партии "Ренессанс" Эммануэля Макрона было лишь 4% в этой возрастной категории. Но Барделла популярен и среди старшего поколения: его поддерживает 40% французов 50-59 лет и 31% - 60-69 лет.

Но тут, как ни крути, дело еще и в том, что из себя представляет сам Макрон, а не только его оппоненты. Месье Эммануэль является не просто популистом, но и флюгером, который в итоге оказался лузером. Вспомним, что в начале российско-украинской войны Макрон призывал "спасти лицо России" за счет территориальных уступок Украины, а затем он попытался переобуться в "ястреба", занимающего самую жесткую позицию по поддержке Украины.

В итоге, Макрон поднял тему возможной отправки в Украину французских войск. Но все это так и осталось популистским заявлением месье Эммануэля, что и подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь в интервью France 2. Он констатировал, что Париж не планирует направлять своих военных в Украину. И страна никогда не обучала украинских военных прямо в Украине. Вот вам и цена слова Макрона.

При котором миграционный кризис только обострился, экономика страны погрузилась в нестабильное состояние, а внешняя политика сталкивается с серьезными вызовами. Колонии Франции требуют независимости. Одна ситуация в Новой Каледонии чего стоит! А ведь были еще и примеры изгнания Франции из Буркина-Фасо и Нигера. В целом, границы Французской Африки при Макроне затрещали по швам.

Наконец вспомним и о том, что в регионе Южного Кавказа Франция потерпела фиаско, сделав ставку на Армению. Мы помним, как официальный Париж при президенте Макроне оправдывал оккупационную политику официального Еревана, как макроновская Франция пыталась противодействовать восстановлению территориальной целостности Азербайджана в ходе 44-дневной войны и позже, в результате однодневной контртеррористической операции. Но ничего путного из этих попыток макроновской Франции не вышло.

И сейчас Азербайджан и Армения ведут двусторонние переговоры, успешно проводят демаркацию границы и близки к подписанию мирного соглашения. Все это происходит вопреки планам и желанию официального Парижа, который все чаще пытается изобразить хорошую мину при плохой игре. Да, в Азербайджане прекрасно помнят, что "Национальное объединение" зарабатывала популярность во Франции, занимая откровенно исламофобскую позицию. Да, мы помним и о том, что Марин Ле Пен заявляла, будто бы лучшее решение армяно-азербайджанского конфликта - это присоединить "арцах" к Армении.

Мы помним, в конце концов, и о том, что во Франции просто нет проазербайджанских политиков. Чему есть объяснение. Армяне живут во Франции давно, их много и они влиятельны. Но все это никак не отменяет того, что перед нами яркий пример заката откровенного политического лузера с явно и сильно завышенными амбициями. Да, Эммануэль Макрон уйдет с французской политической сцены бесславно и, потерпев поражение везде, где только можно.