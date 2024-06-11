Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра Албании

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился 11 июня с делегацией во главе с заместителем премьер-министра Республики Албания, министром инфраструктуры и энергетики Белиндой Баллуку.

Как сообщили во вторник Day.Az в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана, в ходе встречи выражено удовлетворение развитием дружественных отношений между Азербайджаном и Албанией в различных сферах.

Была подчеркнута важность прошедшего в Баку первого заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Албании.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с перспективами расширения сотрудничества между двумя странами в экономической, торговой, энергетической, инвестиционной, транспортной, культурной, медицинской, туристической и других сферах.

Во встрече также принял участие министр энергетики Азербайджанской Республики Парвиз Шахбазов.

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