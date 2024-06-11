Джейхун Байрамов проинформировал главу МИД Германии о мирном процессе с Арменией

11 июня 2024 года глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Германию встретился с министром иностранных дел страны Анналеной Бербок.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, министры отметили большое значение азербайджано-германских связей, заинтересованность стран в дальнейшем расширении сотрудничества.

На встрече было подчеркнуто, что в этом году у Азербайджана есть дополнительные возможности для сотрудничества с немецкой стороной, в рамках проведения 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). В этом контексте было отмечено значение совместной успешной организации Петерсбергского диалога, а также проводимой в настоящее время Боннской конференции.

Министр Джейхун Байрамов, говоря о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, отметил существующие проблемы и возможности в рамках мирного процесса. Было отмечено, что продолжающиеся претензии касательно территориальной целостности Азербайджана в конституции Армении являются препятствием для подписания мирного соглашения.

В ходе встречи также были обсуждены другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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