Азербайджан входит в пятерку наиболее сильно загрязненных минами стран мира

"Евроньюс" опубликовал статью о третьей Международной конференции по противоминной деятельности, прошедшей в Баку и Зангилане, передает Day.Az.

В статье говорится, что Азербайджан - страна, которая входит в пятерку наиболее сильно загрязненных минами стран мира.

"Мины и самодельные взрывные устройства, особенно в ситуациях и зонах вооруженных конфликтов, продолжают убивать и калечить людей во всем мире. По оценкам, в более чем 60 странах мира может быть заложено до 110 миллионов наземных мин, причем ежегодно устанавливается еще от 2 до 5 миллионов мин.

Более 300 представителей из 75 стран собрались, чтобы обсудить способы мобилизации финансовых ресурсов для снижения воздействия на окружающую среду мин и других взрывоопасных следов войны", - отмечается в статье.

"Азербайджан является лабораторией гуманитарного разминирования и противоминной деятельности во всем мире. Азербайджан приобрел особые знания и опыт, и как только азербайджанский проект по разминированию завершится, у Азербайджана также появится возможность внести свой вклад в другие проекты гуманитарного разминирования во всем мире", - сказал "Евроньюс" помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Сообщается, существует две основные категории наземных мин: противопехотные наземные мины (ПМ) и противотанковые (ПТ).

"Противопехотные мины меньше противопехотных мин и предназначены для убийства людей или нанесения телесных повреждений. Они могут быть приведены в действие под гораздо малым давлением, иногда всего от 5 до 15 килограммов. Противотанковые мины предназначены для поражения транспортных средств, таких как танки и бронетехника, и для их взрыва требуется гораздо большее давление, обычно более 100 килограммов", - сообщили в "Евроньюс".

"Наземные мины на самом деле являются преступлением против человечества. К примеру, пластиковый пакет в океане разложится через 200 лет. А мины - никогда, они продолжат загрязнять окружающую среду", - сказала Алессандра Роккасальво, постоянный представитель ПРООН в Азербайджане.

В среднем один человек погибает или получает ранения от взрывных устройств каждый час, среди жертв много детей.

"Я ходила по минным полям мира, и каждый раз, когда ты попадаешь на минное поле, тебя спрашивают, какая у тебя группа крови. Я мать четверых детей и наступаю очень, очень, очень осторожно", - сказала "Евроньюс" генеральный директор и основательница Roots of Peace, гуманитарной организации, занимающейся разминированием и последующей засадкой и восстановлением разрушенных войной регионов, Хайди Кюн.

"Для срабатывания мины достаточно трех килограмм. Это средний вес новорожденного ребенка. Поэтому, как мать и бабушка, я думаю, что это глобальный призыв к действию от самого сердца Карабаха и обращенный ко всему миру", - добавила она.

Африка является континентом, наиболее пострадавшим от установки наземных мин, при этом Ангола, Мозамбик и Сомали являются наиболее критическими странами. Наиболее распространенной травмой, связанной с минами, является потеря одной или нескольких конечностей.

В США частота ампутаций составляет 1 на каждые 22 000 человек, а в Анголе - 30 на каждые 10 000. Мины также оставляют огромный процент земель непригодными для использования, их невозможно обрабатывать или заселять, а воздействие на окружающую среду может быть разрушительным.

"Может произойти утечка продуктов разложения тротила, что приведет к загрязнению почвы и подземных вод. Также диоксид углерода после каждого взрыва отравляет атмосферу. После каждого взрыва противотанковой мины выделяется 29 килограммов диоксида углерода", - сказал заместитель председателя правления Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Самир Поладов.

На конференции также прозвучали призывы к укреплению международного партнерства в области гуманитарного разминирования.

Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков сказал: "Донорское сообщество должно уделять гораздо больше внимания выделению средств, особенно тем странам, которые больше всего от этого страдают. Если не решать этот вопрос на глобальном уровне, то разобраться с этой проблемой в отдельных странах не получится".

"Азербайджан внес свой вклад в это, представив на национальном уровне 18-ю цель устойчивого развития - гуманитарное разминирование", - добавил он.

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