Проведение Францией политики милитаризации представляет серьезную угрозу для региона

Проведение Францией политики милитаризации представляет серьезную угрозу для региона.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня журналистам помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в кулуарах 29-го заседания высокого уровня "Путь к COP29: устойчивое и прочное будущее", проходящего в Баку.

"Мы не считаем эффективной политику, проводимую Французской Республикой в регионе Южного Кавказа. Это вредоносная политика", - сказал он.

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