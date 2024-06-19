Азербайджанские эксперты приняли участие в оценке авиатранспортного подразделения C-130

С 9 по 13 июня эксперты авиационного командования союзников в Рамштайне, командования объединенных сил в Неаполе, НАТО и Азербайджана оказали помощь ВС Катара в оценке уровня совместимости авиатранспортного подразделения C-130 в рамках операций Альянса.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Объединенного воздушного командования НАТО.

Согласно информации, два транспортных самолета Hercules C-130 подразделения были включены в фонд сил НАТО в 2022 году для потенциальной поддержки миссий Альянса в рамках Стамбульской инициативы сотрудничества (ICI).

Отмечается, что ICI - это структура партнерства, целью которой является содействие долгосрочной глобальной и региональной безопасности, предлагая странам, не входящим в НАТО, в более широком регионе Ближнего Востока возможность сотрудничать с Альянсом.

Группа оценки, оценивающая команда состояла из 15 экспертов из Катара и 15 экспертов НАТО и трех азербайджанских экспертов.

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