СГБ Азербайджана разоблачила киберпреступную сеть

Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана разоблачена киберпреступная сеть, которая готовила фальшивые обращения от имени государственных и общественных деятелей.

Как сообщили в четверг Day.Az в СГБ Азербайджана, в Главном следственном управлении СГБ было возбуждено уголовное дело по статьям 272.2.1, 272.2.2 (Неправомерное завладение компьютерной информацией организованной группой), 273-2 (Фальсификация компьютерных данных) и 178.3.1 (Мошенничество организованной группой) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики по фактам киберпреступного изготовления поддельных видеообращений от имени Президента Азербайджанской Республики, других государственных и общественных деятелей с помощью программ искусственного интеллекта - технологий "deepfake", а также присвоения денег граждан путем распространения в различных социальных сетях фальшивых объявлений Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), "Kapital Bank", "Международного банка Азербайджана" с обещаниями крупной суммы прибыли.

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