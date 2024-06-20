Замглавы МИД РФ о повестке Запада на Южном Кавказе

Повестка Запада на Южном Кавказе не всегда соответствует интересам стран региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Сегодня западные страны идут на Южный Кавказ с открыто конфронтационной антироссийской повесткой. Мы считаем, что региональная безопасность может быть наиболее эффективно обеспечена усилиями государств региона. Мы - за региональную ответственность и в плане обеспечения безопасности, и в плане экономической интеграции на Южном Кавказе и в других регионах", - сказал Галузин.

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