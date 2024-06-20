В Азербайджане утверждены критерии нужд обороны

Утверждены "Критерии нужд обороны или государственной безопасности и порядок проведения связанных с ними закупок".

Соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Day.Az.

Согласно документу, данный Порядок разработан в соответствии со статьей 3.11 закона Азербайджанской Республики "О государственных закупках" и определяет критерии нужд обороны или государственной безопасности, а также регулирует организационные и правовые вопросы, связанные с планированием, организацией и проведением закупок товаров, работ и услуг, приобретенных с этой целью.

Требования данного Порядка распространяются на государственные органы (учреждения), осуществляющие закупки товаров, работ и услуг, относящихся к нуждам обороны или государственной безопасности.

Основной целью является обеспечение надежного и стабильного снабжения в оперативном режиме, с сохранением конфиденциальности для государственных органов (учреждений), обеспечивающих оборону страны и государственную безопасность.

Критериями нужд обороны или государственной безопасности являются:

- защита независимости, суверенитета, территориальной целостности и населения Азербайджанской Республики от агрессии;

- защита конституционного строя, общественного порядка и общественной безопасности;

- обеспечение охраны, защиты и неприкосновенности государственной границы Азербайджанской Республики;

- осуществление разведывательной и контрразведывательной деятельности;

- борьба с терроризмом и транснациональной организованной преступностью;

- обеспечение развития оборонной промышленности;

- осуществление миротворческой миссии;

- обеспечение безопасности охраняемых лиц;

- обеспечение охраны стратегически важных государственных объектов, экспортных нефтегазопроводов и объектов их инфраструктуры;

- обеспечение безопасности критически важной информационной инфраструктуры и борьба с киберпреступностью;

- обеспечение специальной связи и информационной безопасности;

- сопровождение и охрана заключенных и лиц, содержащихся под стражей;

- организация гражданской обороны;

- мобилизация и призыв на военную службу.

К предмету закупок, связанных с нуждами обороны или государственной безопасности, относятся:

- все виды вооружения, боеприпасов, техники военного назначения, технических средств, систем, оборудования, программного обеспечения, лицензий, летательных аппаратов, плавательных средств, машин, инструментов, приборов, установок, товаров, материалов, комплектующих, всех видов связанных с ними средств, запасных частей, услуг и работ (производство, ремонт, модернизация, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в данном направлении, техническое обслуживание);

- оборудование для производства оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества;

- сырье, материалы и их компоненты, используемые для изготовления оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества;

- товары, работы и услуги, необходимые для обеспечения разведывательной и контрразведывательной деятельности;

- военная форма одежды военнослужащих, вещевое имущество и продукты питания;

- проектирование, строительство (строительство, текущий и капитальный ремонт, реконструкция, восстановление), снос воинских частей, военных городков, объектов военной инфраструктуры (зданий и (или) сооружений), а также других режимных объектов (зданий и (или) сооружений), в том числе организация строительной площадки, возведение необходимых конструкций, строительные, отделочные или ландшафтные работы, авторский контроль, а также другие связанные с ними услуги и работы (буровые, геодезические, инженерно-поисковые, научно-конструкторские, геолого-разведочные, спутниковые съемки, сейсмические, научно-исследовательские работы, обслуживание основных фондов и средств);

- строительство, текущий и капитальный ремонт, реконструкция, восстановление и демонтаж объектов оборонной промышленности (участков производства, совершенствования, ремонта и утилизации оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества);

- приобретенные товары, работы и услуги, связанные с организацией военных учений и военных соревнований международного и национального уровня;

- товары, поставляемые для чрезвычайных и мобилизационных резервов;

- другие закупки по критериям, указанным в настоящем Порядке, с применением специальной процедуры.

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