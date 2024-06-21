Милли Меджлис создал комиссию в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане

Милли Меджлис (парламент) создал комиссию для подготовки проекта решения по обращению к Президенту Ильхаму Алиеву в связи с проведением внеочередных парламентских выборов в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Day.Az, комиссия приступила к подготовке проекта решения.

Председателем комиссии назначен заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев.

Членами комиссии назначены депутаты Сиявуш Новрузов, Таир Рзаев, Эльдар Гулиев, Фазаил Агамалы, Эльшан Мусаев и Нигяр Арпадараи.

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