https://news.day.az/politics/1669610.html Милли Меджлис создал комиссию в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане
Милли Меджлис создал комиссию в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане
Милли Меджлис (парламент) создал комиссию для подготовки проекта решения по обращению к Президенту Ильхаму Алиеву в связи с проведением внеочередных парламентских выборов в Азербайджане.
Как сообщает в пятницу Day.Az, комиссия приступила к подготовке проекта решения.
Председателем комиссии назначен заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев.
Членами комиссии назначены депутаты Сиявуш Новрузов, Таир Рзаев, Эльдар Гулиев, Фазаил Агамалы, Эльшан Мусаев и Нигяр Арпадараи.
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