Участники заседания высокого уровня "Дорога к COP29: устойчивое и прочное будущее" посетили Зангиланскую мечеть

Как сообщалось ранее, 29-е заседание высокого уровня на тему "Дорога к COP29: устойчивое и прочное будущее" продолжает работу панельными сессиями в Зангиланском районе.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, в рамках мероприятия участники посетили мечеть города Зангилан.

Отметим, что основной целью этой встречи на высоком уровне является организация совместной деятельности всех заинтересованных сторон для обеспечения успеха COP29 в Баку.

Подготовка к COP29 в Баку включает в себя многогранный подход к обеспечению реагирования на существующие глобальные вызовы и возможности в климатической деятельности.

Напомним, что первые два дня заседания прошли в Баку (19-20 июня).

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