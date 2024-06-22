La Gazette du Caucase разоблачает лицемерие армянского лобби во французских СМИ

18 июня французский политический журнал Le Point опубликовал так называемое письмо, адресованное президенту Эмманюэлю Макрону, в котором граждане Франции призывали своего лидера оказать дополнительную поддержку Армении - а именно, направить французские войска на помощь "сестринскому" народу.

Как передает Day.Az, cреди подписантов - известная "защитница" прав армян, мэр Парижа Анн Идальго, а также бывшие политики, деятели искусства, СМИ и другие "друзья" Армении.

Жан-Мишель Брюн, главный редактор парижской интернет-газеты La Gazette du Caucase, в своей статье раскрыл, кто такие эти ярые защитники армян и каковы их истинные цели.

"В журнале Le Point, известном своими исламофобскими обложками и обзорами, французские "видные деятели" написали "письмо" президенту Эммануэлю Макрону, призывая его направить французские вооруженные силы в Армению. Это письмо представляет собой набор клише, которые лелеют защитники мифического "христианского Запада": злые турки и ненависть к Азербайджану. Вероятно, это связано с тем, что Азербайджан воплощает в себе все, что ненавидят сторонники превосходства: космополитизм и мультикультурализм", - отмечает автор.

Эта группа французов "обеспокоена" тем, что Азербайджан может напасть на Армению в любой момент, и они считают, что Армения нуждается в срочной защите. Жан-Мишель Брюн справедливо упоминает, что, в отличие от соседней Армении, Азербайджан никогда не захватывал чужой территории.

"Азербайджан, где процветают и сосуществуют разнообразные народы, культуры и религии, прямо противоположен Армении. Например, еврейская община в Азербайджане чувствует себя более защищенной, чем где-либо еще в мире. В то же время Армения моноэтнична и однообразна. Во время распада Советского Союза Армения изгнала 350 000 азербайджанцев, которые веками жили там. В 2023 году Армения попала в заголовки газет, когда сожгла единственную в стране синагогу. Более того, одним из национальных героев Армении, чьи статуи стоят на видных местах в крупных городах, является Нжде Гарегин - истинный нацист", - пишет автор.

Жан-Мишель Брюн в заключение подчеркнул, что, похоже, подписанты письма защищают не саму Армению, а армянских ультранационалистов, которые фантазируют о "Великой Армении".

"Вероятно, именно это и происходит. Средства массовой информации промывают мозги французской общественности, а газеты последовательно пропагандируют взгляды армянских ультраправых, которые очерняют премьер-министра Армении. Это мнение разделяют некоторые французские политики, которые рассматривают его как отражение их собственной идеологии превосходства и исламофобии. Неудивительно, что внизу страницы рядом с именами армянских активистов указаны имена тех, кто постоянно нападает на мусульман в публикациях СМИ и либо отрицает, либо преуменьшает значение спонсируемой государством исламофобии", - говорится в статье.

Конечно, неудивительно, что в последнее время Армения пользуется такой сильной поддержкой со стороны французского политического сообщества. Партия Макрона сильно пострадала на недавних парламентских выборах, поэтому они всеми силами пытаются вернуть себе голоса избирателей. А голоса армянской диаспоры - это большое дело. Но будет ли этого достаточно?

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