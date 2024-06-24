Антисемитскую Армению ждет жесткий ответ

В Израиле совсем не удивились решению правительства Армении признать Палестину. Она стала 145-й страной, признавшей палестинское государство. Министерство иностранных дел Израиля вызвало армянского посла в Тель-Авиве, чтобы вынести ему строгий выговор.

В течение нескольких лет у Тель-Авива были очень напряженные отношения с Ереваном из-за прочных и особых связей между Израилем и Азербайджаном. Израильское государство считается одним из главных поставщиков оружия для Азербайджана, а эта мусульманская страна является важным поставщиком топлива для Израиля. Армяне возмущены значительной военной помощью, оказываемую Баку израильтянами. Поэтому они теперь мстят.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье израильского журналиста Итамара Айхнера, опубликованной в местном издании Ynet News.

По словам автора статьи, армянская общественность настроена против Израиля, это проявляется и в откровенных антисемитских актах. 11 июня вандалы осквернили синагогу в Ереване. Вандалы забросали окна синагоги камнями и разбили их. С начала войны на Ближнем Востоке было предпринято три попытки поджога данной синагоги.

"В начале этого года армянские неонацисты организовали в Ереване марш, на котором скандировали "Зиг хайль". Мероприятие прошло у памятника Гарегину Нжде - армянскому генералу, который сотрудничал с нацистами и был осужден советским трибуналом за военные преступления", - напоминает журналист.

Как подчеркивает Айхнер, несмотря на сомнительное прошлое генерала Нжде, в 2016 году в Ереване и двух других городах Армении ему установлены памятники. Кроме того, в 17 городах страны в его честь названы улицы. В столице республики также есть памятник жертвам Холокоста, который в прошлом несколько раз подвергался актам вандализма.

"Посол Израиля в Молдове и Армении Йоэль Лион осудил неонацистский марш в Ереване в начале этого года и написал в соцсети Х: "Глубоко обеспокоен маршем в Ереване, сопровождавшимся скандированием "Зиг хайль". Прославление пособника нацистов Гарегина Нжде неприемлемо. Власти должны занять твердую позицию против любой формы неонацизма и антисемитизма". Позиция Лиона вызвала резкие нападки со стороны антисемитских деятелей в Армении.

После начала войны в Газе в Армении произошло несколько антисемитских инцидентов. Армяне выражали поддержку ХАМАС и злорадствовали по поводу несчастья израильтян во время атаки 7 октября, которая, с точки зрения армян, является местью за поддержку Тель-Авивом их соперника - Баку.

Еще один вопрос, вызывающий напряжённость в отношениях, - "геноцид армян". Кроме того, у Израиля очень сложные отношения с армянской церковью. Налогообложение армянского имущества в Старом городе Иерусалима также является противоречивым вопросом для Еревана.

Армения поддерживает тесные отношения с Ираном. Тем не менее, были сообщения о том, что Ереван заинтересован в приобретении израильских систем вооружения, особенно ракет класса "земля-воздух". До того, как Ереван признал Палестину, шансы на то, что Израиль продаст Армении оборонные системы, были невелики, что могло бы подтолкнуть последнюю к принятию такого решения.

А кто следующим признает Палестину? "Непосредственными подозреваемыми" являются Мальта и, возможно, Бельгия. В этом контексте следует отметить, что Израиль ещё не решил, как реагировать на недавнюю волну признания палестинского государства, в том числе Испанией, Норвегией, Словенией и Ирландией. Ожидается, что Тель-Авив ответит в ближайшие дни", - резюмирует Итамар Айхнер.