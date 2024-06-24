23 июня телеканал France 2 в эфире программы "Христиане Востока" рассказал о разрушенных религиозных памятниках в Карабахе. Как и ожидалось, репортаж был полностью антиазербайджанским. Авторы этого "документального фильма" обвинили Азербайджан в так называемом "вандализме" и назвали страну "оккупантом". В то же время французские журналисты почему-то считают исконные азербайджанские земли "колыбелью армянской цивилизации".

Как передает Day.Az, Жан-Мишель Брюн, главный редактор парижской интернет-газеты La Gazette du Caucase, в своей статье опровергает эти абсурдные утверждения конкретными фактами. Он пишет, что на самом деле именно азербайджанцы стали жертвами переписывания истории армянами за последние 30 лет.

"Именно армянская армия вторглась на суверенную территорию Азербайджана в 1993 году и удерживала Карабах и прилегающие районы под оккупацией в течение почти 30 лет, несмотря на четыре резолюции ООН, подтверждающие, что эти территории принадлежат Азербайджану. Легенда о тысячелетнем присутствии армян была создана постфактум, чтобы оправдать вторжение 1993 года и мобилизовать армян диаспоры во время Второй Карабахской войны. Кавказ, перекресток кочевых культур, является одним из самых космополитичных и многокультурных мест в мире. В 18 веке армяне массово мигрировали на Южный Кавказ, привлеченные обещаниями царя Петра Великого, который хотел, чтобы там поселилось христианское население, чтобы уравновесить большинство мусульманского населения. Великие путешественники, такие как Верещагин и француз Александр Дюма, также широко описывали это событие", - говорится в статье.

Брюн также подчеркивает, что азербайджанцы никогда не угрожали оставшимся христианским церквям и памятникам в Карабахе и не наносили им ущерба.

"Это заявление просто возмутительно. Ни один элемент армянского наследия никогда не был уничтожен азербайджанцами. Напротив, Азербайджан гордится сохранением и восстановлением религиозного наследия. Армянская церковь в Баку и ее библиотека тщательно охранялись все эти годы и до сих пор находятся под охраной. Это абсолютно противостоит отношению армянских оккупантов к азербайджанскому наследию, о котором в репортаже France 2 ничего не говорится", - пишет он.

Автор также напомнил читателям, что в начале 20-го века более 300 мечетей в Армении были намеренно разрушены.

"В Армении также было разрушено более 500 азербайджанских кладбищ, а могила великого азербайджанского поэта Ашуга Алескера была осквернена. В Карабахе армянские боевики за время 30-летней оккупации совершили настоящий рейд. Из 67 мусульманских мечетей и религиозных святилищ 64 были разрушены или значительно повреждены и осквернены. Мечети в Агдамском, Губадлинском и Зангиланском районах были частично или полностью разрушены, в то время как другие были покрыты армянскими надписями или использовались в качестве помещений для домашнего скота. На этих территориях было разрушено и осквернено более 900 кладбищ.

Однако мусульманское наследие было не единственной целью армянских сепаратистов Карабаха: церкви, кладбища и христианские мавзолеи были либо превращены в армянские культовые сооружения, либо подверглись вандализму и разрушению", - отмечает автор.

В заключение автор вновь обращается к французским СМИ с вопросом: почему сегодня невозможно транслировать правду по французским каналам или во французских газетах?

"Пришло время перестать принимать мифы за реальность. Почему армянские версии истории занимают лидирующие позиции в поисковой выдаче Google в ущерб азербайджанским историкам? К сожалению, богатая армянская диаспора во Франции, финансируемая миллиардерами, по-прежнему очень влиятельна. "Чем больше ложь, тем больше вероятность, что в нее поверят", - сказал Геббельс. Некоторые хорошо усвоили этот урок...", - пишет Жан-Мишель Брюн.