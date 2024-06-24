Джейхун Байрамов обсудил с новым послом Кызгызстана аспекты двусторонней повестки сотрудничества

24 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике Максата Мамытканова.

Как сообщили в понедельник Day.Az в МИД Азербайджана, во время встречи посол вручил министру Джейхуну Байрамову копии своих верительных грамот. Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в деятельности.

"В ходе встречи стороны обменялись мнениями по различным аспектам двусторонней повестки сотрудничества, в том числе по укреплению сотрудничества в политической, экономической, транспортной, гуманитарной, культурной сферах и реализации совместных проектов.

Джейхун Байрамов, говоря о дружественных отношениях между двумя странами, основанных на многовековых этнических, культурных, религиозных связях, подчеркнул перспективы развития этих связей.

Было отмечено, что в настоящее время между Азербайджаном и Кыргызстаном существует взаимопонимание на всех уровнях. Подчеркнуто, что контакты между руководителями двух стран и взаимные визиты знаменуют подъем отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном до уровня стратегического партнерства. Была выражена удовлетворенность развитием сотрудничества между двумя странами на многосторонних платформах, в особенности в Организации тюркских государств (ОТГ), SPECA, Организации исламского сотрудничества и других региональных организациях. В частности, была подчеркнута важность наличия широких перспектив сотрудничества в рамках ОТГ, а также интенсивных контактов между государствами-членами ОТГ в направлении использования имеющегося потенциала. Выражена уверенность в том, что внеочередной саммит ОТГ, который состоится в июле текущего года в городе Шуша, и официальный саммит, который состоится в октябре в Бишкеке, станут одними из мероприятий, которые послужат развитию Организации.

В ходе встречи было отмечено, что существуют широкие возможности для сотрудничества в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Было подчеркнуто, что поддержка Кыргызстаном мирного и созидательного процесса заслуживает похвалы, а также что средняя школа, фундамент которой был заложен в селе Хыдырлы Агдамского района по инициативе Кыргызской Республики, является ярким примером этой поддержки.

Посол Максат Мамытканов отметил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления связей между Азербайджаном и Кыргызстаном.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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