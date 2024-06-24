Посол назвал отношения между Азербайджаном и Италией стратегическими

Отношения между Азербайджаном и Италией носят стратегический характер.

Как передает Day.Az, об этом сказал посол Италии в Азербайджане Лука ди Джанфранческо на праздновании Дня Республики Италии.

"Сегодня мы также отмечаем глубокую дружбу, связывающую Италию и Азербайджан, народы стран. Наши двусторонние отношения носят стратегический характер. Они основаны на интенсивном политическом диалоге и обмене визитами и миссиями на самом высоком уровне", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что сегодня также наблюдается растущее экономическое сотрудничество между итальянскими и азербайджанскими компаниями, в том числе на освобожденных территориях.

"Наше сотрудничество также характеризуется фундаментальными отношениями в энергетическом секторе, которые имеют стратегический характер не только для Азербайджана и Италии, но и для Европейского союза", - добавил он.

"В этом году, в частности, на наши страны возлагается большая ответственность и открываются дополнительные возможности для сотрудничества. Италия председательствует в G7, а Азербайджан - в COP29, что, мы уверены, ознаменуется успехом", - сказал в заключение посол.

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