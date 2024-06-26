Возрождение Карабаха: восстановление инфраструктуры на освобожденных территориях

Азербайджан предпринимает значительные усилия на освобожденных территориях для восстановления и оживления экономики.

Правительство выделило все доступные ресурсы для создания современной местной экономики и реализации Государственной программы "Великое возвращение". Ключевые приоритеты включают разминирование, развитие современной инфраструктуры и оживление экономики.

Благодаря богатым местным ресурсам Карабах обладает огромным потенциалом для развития конкурентоспособных отраслей, таких как горнодобывающая промышленность, производство строительных материалов, зеленая энергетика и переработка. Ожидается, что эти отрасли будут стимулировать экономический рост наряду с сельским хозяйством, строительством и услугами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azernews, специальный представитель Президента Азербайджана по Джебраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам Восточно-Зангезурского экономического района Вахид Гаджиев осветил эти события на 29-м совещании высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее", состоявшемся в Зангилане. Он подчеркнул приверженность Азербайджана устойчивому развитию в Карабахе и Восточном Зангезуре, отметив значительные успехи страны в борьбе с изменением климата и достижении целей устойчивого развития ООН.

"Сейчас мы переживаем быстрые глобальные изменения. Несмотря на технологические достижения, которые повысили уровень жизни во всем мире, человечество сталкивается с такими проблемами, как изменение климата, социальное неравенство и экологические проблемы. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан стремится преодолеть эти проблемы посредством инициатив устойчивого развития. После освобождения наших территорий для возрождения Карабаха и Восточного Зангезура были реализованы комплексные стратегии, включая Национальные приоритеты социально-экономического развития до 2030 года и Государственную программу "Великое возвращение". Сегодня текущие строительные проекты охватывают различные отрасли в этих регионах", - отметил Гаджиев.

Согласно "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития", расширение сотрудничества государственного и частного секторов, продвижение предпринимательства как катализатора экономического роста и расширение финансирования ненефтяного сектора занимают центральное место в экономической стратегии Азербайджана. Государственная программа по великому возвращению освобожденных территорий Азербайджанской Республики (2022-2026 годы) направлена ​​на стимулирование бизнеса и поддержку частного предпринимательства, тем самым увеличивая возможности трудоустройства.

Промышленность Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов в настоящее время находится на ранних стадиях восстановления после Отечественной войны 2020 года. Продолжаются усилия по разминированию и реализации обширных инфраструктурных проектов, на эти цели Азербайджан в период с 2021 по 2023 год выделит 10 миллиардов манатов из своего государственного бюджета.

Обеспечение полной безопасности по-прежнему имеет решающее значение для содействия широкомасштабному местному экономическому развитию, хотя и требует времени из-за объективных обстоятельств. В целях развития местной промышленности на наших освобожденных землях при активном участии деловых кругов созданы индустриальные парки в Агдаме и Джебраиле.

Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан добился значительных успехов в развитии своего ненефтяного сектора и укреплении экспортного потенциала. Создание индустриальных парков и кластеров создало благоприятные условия для производства конкурентоспособной экспортоориентированной продукции. Ключевую роль в этой трансформации играют высокотехнологичные предприятия в промышленных зонах, особенно производящие полимеры, резину, кабели и продукцию на основе алюминия.

В недавно освобожденных регионах Карабах и Восточный Зангезур предпринимаются обширные усилия по содействию экономическому восстановлению и интеграции. Восстановление промышленного потенциала Карабаха является ключевым направлением, целью которого является стимулирование экономической реинтеграции и создание возможностей трудоустройства. В частности, созданы индустриальные парки в Агдаме и "Экономическая зона Аразской долины" в Джебраильском районе, обеспечивающие благоприятные условия для предпринимательской деятельности и предпринимательской деятельности.

Эти обозначенные зоны призваны оживить деловую деятельность, предлагая предпринимателям доступ к различным льготам. Резиденты получают выгоду от предварительно построенной инфраструктуры, финансируемой государством, и получают освобождение от налога на имущество, земельного налога, подоходного налога или налога на прибыль в течение десяти лет после регистрации. Кроме того, при ввозе техники применяются льготы по НДС, а таможенные пошлины освобождаются на десять лет.

Недавние поправки в Налоговый кодекс, вступающие в силу с 1 января этого года, вводят дополнительные стимулы для предпринимателей, работающих на освобожденных территориях. К ним относятся субсидии на взносы социального страхования, дополнительные дни отпуска для местных специалистов, ежемесячные надбавки к заработной плате, единовременные пособия, упрощенный порядок получения разрешений на работу, а также освобождение от квот трудовой миграции для иностранных специалистов.

Кроме того, предприниматели, занимающиеся производственной деятельностью на освобожденных территориях, будут получать финансовую помощь, эквивалентную 20 процентам их ежемесячных платежей за коммунальные услуги в течение десятилетия, что еще больше будет способствовать устойчивому росту и развитию бизнеса в этих жизненно важных регионах.

Одним из таких амбициозных проектов является реконструкция железнодорожной линии Хорадиз-Агбанд. В ходе своего визита в Зангилан Президент Ильхам Алиев объявил о начале реализации этого стратегического железнодорожного проекта, который соединит основную территорию Азербайджана с Нахчываном через Зангезурский коридор. Эта железнодорожная линия, инициированная главой государства три года назад, имеет важное стратегическое и экономическое значение для Азербайджана, образуя важнейший элемент Зангезурского коридора.

В настоящее время "Азербайджанские железные дороги" обслуживают поезда до станции Гекари по железнодорожной линии протяженностью 110,4 км. Ход строительства включает в себя 9 станций, знаковый 23-пролетный мост длиной 771 метр - самый длинный в истории железных дорог Азербайджана, новаторский закрытый железнодорожный туннель, построенный во время независимости Азербайджана, и около 500 других инженерных сооружений.

После завершения эта железнодорожная инфраструктура распространится на Турцию через Нахчыван, фактически создав вторую железнодорожную сеть, напрямую связывающую Азербайджан с Турцией. Примечательно, что Азербайджан курировал успешный запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в 2017 году, что ознаменовало первое историческое железнодорожное сообщение между Азербайджаном и Турцией.

Продолжающееся строительство этой второй железнодорожной сети имеет огромное стратегическое значение, укрепляя торговые и туристические связи между Турцией и Азербайджаном. Более того, развитие новых партнерских отношений и обеспечение оперативной эффективности имеют жизненно важное значение для укрепления безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Помимо проекта железной дороги, значительный прогресс также ведется на автодороге Хорадиз-Джебраил-Зангилан-Агбанд, начинающейся от села Ахмедбейли в Физулинском районе. Эта современная автомагистраль будет состоять из 6-полосного участка длиной 80 километров с 3 въездами и съездами и участка длиной 43,8 километра с 4 полосами движения и 2 въездами и съездами.

Ширина дорожного полотна будет соответствовать потребностям дорожного движения, включая детальное проектирование, включая 3 автомобильных туннеля общей длиной 6015 метров, 2 виадука, 23 моста, 8 эстакад, 50 подземных переходов и многочисленные водоперепускные сооружения. Кроме того, в планах - 60 резервных переходов для линий водоснабжения и связи.

Эти инфраструктурные разработки подчеркивают приверженность Азербайджана региональной связности, экономическому росту и повышению уровня жизни своих граждан. Кроме того, решимость Азербайджана на политической арене и его дальновидность как во внутренней, так и во внешней политике делают его значительным преимуществом перед лицом сил, имеющих сильное влияние в регионе и за его пределами. Азербайджан может успешно продвигаться как в политике, так и в экономической сфере. Потому что до сегодняшнего дня достижение этой вершины является лишь успешным результатом четкого политического курса.