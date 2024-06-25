Вооружение Францией Армении создает угрозу не только для Азербайджана, но и для всего Южного Кавказа.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Турал Гянджалиев на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, это попытка создать угрозу даже для России и Турции.

"Макрон хочет провести свой эксперимент на Южном Кавказе, но у него ничего не выйдет, потому что у Азербайджана сильная армия. Я считаю, что этот шаг Макрона также противоречит международному праву. Было бы лучше, если бы французские власти предотвратили нарушение прав человека на своих колониальных территориях", - подчеркнул депутат.

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