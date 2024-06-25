https://news.day.az/politics/1670534.html Названа дата очередного заседания парламента Азербайджана
Названа дата очередного заседания парламента Азербайджана
Следующее заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана состоится 28 июня.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
Спикер подчеркнула, что информация о повестке заседания будет предоставлена в скором времени.
Отметим, что сегодня состоялось заседание Милли Меджлиса. На заседании было обсуждено 17 вопросов.
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