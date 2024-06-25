Названа дата очередного заседания парламента Азербайджана

Следующее заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана состоится 28 июня.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Спикер подчеркнула, что информация о повестке заседания будет предоставлена в скором времени.

Отметим, что сегодня состоялось заседание Милли Меджлиса. На заседании было обсуждено 17 вопросов.

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