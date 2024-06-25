Для развития молодежи в регионах созданы различные возможности

Подавляющее большинство населения Азербайджана - это молодежь. Существуют различные инициативы по развитию молодежи.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов во время выступления на международном форуме "By Youth For Youth" (Молодежью для молодежи) в Шуше.

Ф.Гаибов подчеркнул, что в регионах созданы различные возможности для развития молодежи.

"И на этом форуме, я уверен, будут проведены важные обсуждения. По дороге из аэропорта Физули в Шушу мы увидели много разрушенных домов. Эти территории оставались оккупированными в течение 30 лет и являются уязвимым для нас регионом. Мы внесем совместный вклад в мир и развитие во всем мире", - добавил он.

Отметим, что в городе Шуша начал свою работу международный форум "By Youth For Youth" (Молодежью для молодежи). В форуме принимают участие официальные государственные лица, высокопоставленные лица международных организаций и различных стран, гости, среди которых около 200 представителей стран, входящих в ИСЕСКО.

Целью форума является обсуждение взглядов и опыта молодежи исламского мира в области миростроительства, устойчивого развития, культуры, окружающей среды, создание возможностей для их участия в этой сфере, обсуждения инновационных решений и налаживания контактов молодых лидеров.

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