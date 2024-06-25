https://news.day.az/politics/1670580.html Задержаны члены организованной группы контрабандистов - совместная операция ГПС и СГБ Азербайджана - ВИДЕО
Задержаны члены организованной группы контрабандистов - совместная операция ГПС и СГБ Азербайджана - ВИДЕО
В результате оперативных мероприятий, проведенных совместно Государственной пограничной службой и Службой государственной безопасности Азербайджана, задержаны члены организованной группы контрабандистов, пытавшейся переправить на территорию Азербайджанской Республики большую партию наркотических средств через Каспийское море.
Как сообщили Day.Az в ГПС, 25 июня в 00:17 Главный командный центр управления Береговой охраны в 500 метрах от берега обнаружил 2 неопознанных плавсредства, двигавшихся в направлении поселка Шорабад.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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