Сын Губада Ибадоглу удовлетворяет армян: антинародность- клеймо радикалов

Автор: Акпер Гасанов

Отродясь такого не бывало, и опять то же самое. Да, отечественная радикальная оппозиция действует строго, согласно изречению небезызвестного Виктора Черномырдина. Нет, я вполне допускаю, что Эмин Байрамов, который является сыном оппозиционера Губада Ибадоглу, не знаком с политико-юмористическим наследием автора "черномырдинок", но действует он, согласно философии его изречений.

Говоря конкретнее, Эмин Байрамов выступит на мероприятии Армянского национального комитета Америки (ANCA) вместе с бывшим "омбудсменом" сепаратистов Карабаха Гегамом Степаняном и "защитником прав населения" бывшего сепаратистского образования Карником Керганяном. Тут вовсе уже и не важно, что он скажет на том шабаше ANCA. Важно то, что его туда пригласили. Учитывая многочисленность фильтров, через которые происходит процесс приглашения на мероприятия ANCA, тут все более, чем однозначно.

Да, сын Губада Ибадоглу воспринимается со стороны ANCA, которая регулярно выступает против азербайджанского государства, как свой человек. Чужие там не ходят. Кроме того, никто же не заставлял Эмина Байрамова участвовать в этом позорном сборище, деля общую площадку с членами карабахской хунты. Его никто под дулом пистолета в США не затаскивал. Сам вызвался, сам прилетел. Вполне возможно, что за счет приглашающей стороны.

Как бы одного этого факта, чтобы в очередной раз убедиться в антигосударственной, антинародной сущности отечественной радикальной оппозиции. Но тут стоит добавить и то, что мероприятие, в котором участвует сын Губада Ибадоглу называется "Права человека в Азербайджане после падения Нагорного Карабаха". То есть, уже из названия понятна направленность мероприятия- она антиазербайджанская. Эмин Байрамов обязан знать, что нет никакого Нагорного Карабаха, а есть Карабахский экономический регион Азербайджана. И он обязан пресекать любые попытки спекуляций на сей счет.

Обязан, если считает себя гармоничной частью азербайджанского, а не армянского общества. Потому, что любой азербайджанец, столкнувшись с такого рода провокацией, сделает все для ее срыва. Можно привести огромное число примеров того, как проживающие в США и странах Европы азербайджанцы срывали мероприятия, организованные армянской стороной и направленные на распространение откровенно антиазербайджанских мифов.

Большим профессионалом в сфере их тиражирования является Гегам Степанян. Он и ему подобные армянские мифотворцы с радостью несут ахинею про нашу страну. Они пытались, пытаются и будут пытаться представить Азербайджан агрессором, а не жертвой агрессии. Они всегда пытались, пытаются и будут пытаться замалчивать вопрос Геноцида в Ходжалы, этнических чисток в Армении, длившейся более четверти века оккупации 20% территории Азербайджана со стороны Армении, ракетных обстрелов Гянджи, Барды и Мингячевира в ходе 44-дневной войны.

Они всегда обходили, обходят и будут обходить вопрос растущего числа жертв минного террора в Азербайджане. Эти жертвы- доказательства чудовищности армянских преступлений, коих так много, что не хватит на неделю обсуждений в ходе какой-либо международной конференции. Несмотря на все это, сын Губада Ибадоглу счел возможным делить зал с теми, кто отрицает все эти преступления, очерняя Азербайджан.

В этой связи напомню, что сам Губад Ибадоглу недавно заявил о том, что его партия "Демократии и процветания Азербайджана Губада Ибадоглу прекратила свою деятельность. По его словам, он взял перерыв в политической деятельности на неопределенный срок. Как видим, он соврал. Ибо, участие сына Губада Ибадоглу в мероприятии ANCA- это политический шаг, демонстрирующий приоритеты самого Ибадоглу и его политической партии. Пространства для маневра в данном случае просто нет.

И в идиотском, иного слова просто нельзя подобрать, положении оказались все те, кто рукоплескал Губаду Ибадоглу, возводил его в ранг человека, "беспокоящегося" об Азербайджане. Вовсе нет. Перед нами обычный приспособленец, который согласился играть роль в антиазербайджанской игре. И вовлек в нее еще и собственного сына. Подставив и своего родного брата, депутата Милли Меджлиса Вугара Байрамова, которому теперь придется что-то лепетать в свое оправдание.

Удивительно ли случившееся? Вовсе нет. Это доказательство общей тенденции. Согласно которой роль радикальной оппозиции в Азербайджане отведена тем, кто стоит на антигосударственных, антинародных позициях. Мы же помним, как они продвигали тезисы о "невозможности" побед Азербайджана в войне против Армении, как пытались очернить итоги 44-дневной войны и антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны, как пели в одну дуду с армянами. Так что, Эмин Байрамов стал одним из членов этого ансамбля, не более того. Работать ртом, удовлетворяя армянскую сторону, он и ему подобные не перестанут. Только вот репутация у них уже соответствующая.