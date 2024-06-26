Минобороны Турции поделилось публикацией по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана

Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана, сообщает в среду Day.Az.

"Поздравляем со 106-летием создания Вооруженных сил Азербайджана, которые героически и самоотверженно служат миру и безопасности наших азербайджанских братьев. Мы всегда будем рядом с Вооруженными силами Азербайджана", - говорится в публикации ведомства.

Отметим, что сегодня исполняется 106 лет со дня образования Вооруженных сил Азербайджана. 26 июня 1918 года постановлением Совета министров Азербайджанской Демократической Республики была создана первая регулярная воинская часть - Отдельный Азербайджанский корпус.

В "Декларации независимости", принятой 28 мая того же года, отмечалось, что Азербайджан должен иметь регулярную армию, создать свои Вооруженные силы для защиты себя от внешнего вмешательства, нейтрализации внутренних сил противника. Правительству была поставлена задача создать армию в 25 тысяч человек. 1 августа было учреждено Военное министерство Азербайджана, а первым министром обороны был назначен Хосров бек Султанов.

Первый военный парад в Азербайджане прошел в 1919 году в Баку, на территории нынешнего Музейного центра. За короткое время Национальной армии вместе с Кавказской исламской армией удалось освободить Баку и его окрестности от армяно-большевистской оккупации. После советской оккупации Азербайджана в 1920 году Военное министерство было упразднено, 15 генералов армии Азербайджана были расстреляны большевиками.

После восстановления государственной независимости в 1991 году было принято решение о создании армии Азербайджана. В соответствии с указом великого лидера Гейдара Алиева от 22 мая 1998 года, дата "26 июня" была объявлена Днем Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

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