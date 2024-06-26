Глава МИД Индии повелся на миф об армянском "Перекрестке мира"

Автор: Байрам Эльшадов

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар повелся на миф об армянском "Перекрестке мира". На встрече с журналистами из стран Евразии глава МИД Индии отличился нелепым заявлением, мол "Армения может стать связующим звеном между Индией, Европой и Россией".

По всей видимости, помощники господина Джайшанкара положили ему на стол древние мифические карты "великой Армении", а то бы он не стал делать подобные смехотворные заявления. Ведь у Армении нет и никогда не будет никаких сухопутных границ с Россией. Делая подобные нелепые заявления, глава МИД Индии может стать объектом шуток и критики со стороны оппозиции, которая сильно усилила свое влияние и авторитет после последних парламентских выборов, где правящая партия премьер-министра Нарендры Моди с трудом добилась хрупкого большинства.

Прежде чем делать подобные заявления, чиновникам МИД Индии следовало бы иногда смотреть на современные географические карты, а не подкладывать своему шефу "свинью", включая в тезисы для беседы с прессой откровенную фальшивку ради удовлетворения амбиций "новоявленного" квазисоюзника в лице Армении, которая, впрочем, ничего кроме бренди и абрикосов предложить партнерам не может.

Мифический "Перекресток мира", о котором на всех углах трубят армянские официальные лица и пресса, - очередной блеф, рассчитанный на простаков. Ведь любому мало-мальски образованному специалисту понятно, что без налаживания транспортных коммуникаций с Азербайджаном и Турцией, Армения так и останется тупиком. А выйти из него возможно лишь после достижения мирного соглашения с Баку, чего так упорно не хочет понять армянская сторона, отказываясь от изменений в своей Конституции, где официально закреплены территориальные претензии на часть суверенной территории Азербайджана.

Так что господину главе МИД Индии следует избегать заявлений, не соответствующих действительности. Армения никаких дивидендов Индии принести не способна и остается надеяться, что данную простую истину поймут в дипломатическом ведомстве этой страны.