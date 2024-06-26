Помощник госсекретаря США посетит Азербайджан

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен 27-29 июня посетит Азербайджан и Хорватию, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Госдеп.

Согласно информации, в Баку помощник госсекретаря встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками. Он подчеркнет прогресс в двусторонних отношениях США и Азербайджана и поддержку Вашингтона в заключении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

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