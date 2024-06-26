"Секретарша!" - Захарова раскатала Григоряна

Я считаю, что есть вещи, которые не возможно комментировать, не имея медицинского образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о том, что что Россия передала Карабах Азербайджану.

"Вы серьезно сейчас читаете с листа? Он такое заявил? А в каком году это произошло? Как этот человек называется? Хочется вернуть тот тезис, который был придуман с той стороны: возможно, речь идет о какой-то секретарше. Я считаю, что есть вещи, которые не возможно комментировать, не имея медицинского образования. У меня нет возможности применить какие-то навыки в этой сфере. Но, по другому к этому не возможно относиться", - отреагировала Захарова на просьбу прокомментировать заявление.

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