https://news.day.az/politics/1673653.html Новый глава ИВ Сураханского района Баку представлен коллективу
Новый глава ИВ Сураханского района Баку представлен коллективу
Адиль Абыш оглу Алиев, назначенный распоряжением Президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Сураханского района Баку, 9 июля был представлен коллективу помощником Президента - заведующим отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейналом Нагдалиевым на мероприятии с участием представителей общественности района.
Как сообщает во вторник Day.Az, выступая на мероприятии, Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства.
Адиль Алиев поблагодарил за оказанное ему доверие.
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