ЦИК Азербайджана зарегистрировал уполномоченных представителей еще 7 политпартий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана зарегистрировала уполномоченных представителей еще семи партий на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

Данный вопрос был вынесен на голосование и принят.

Были зарегистрированы уполномоченные представители Народной партии Азербайджана, Демократической партии Азербайджана, Партии Национального фронта, Партии справедливости, права и демократии, Партии национальной независимости Азербайджана, Партии "Великий Азербайджан" и "Ağ Partiya".

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