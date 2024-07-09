Госдеп об урегулировании между Баку и Ереваном

США продолжают работать над дипломатическим урегулированием между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Что касается возможности встречи министров иностранных дел двух стран в Вашингтоне на полях встречи НАТО, Миллер сказал, что у него нет никаких анонсов.

"Но вы знаете, что так бывает всегда. Мы продолжаем работать над дипломатическим урегулированием", - добавил он.

Отметим, что саммит НАТО с участием 32 стран-членов НАТО, стран-партнеров и Евросоюза пройдет в столице США Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Мероприятие, проводимое на тему "Украина и Трансатлантическая безопасность", также посвящено 75-летию НАТО.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов примет участие в саммите. Как ранее сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе брифинга в Баку, госсекретарь Блинкен проводит мероприятие для всех партнеров НАТО, включая Армению и Азербайджан.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!