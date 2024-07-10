Сегодня в Узбекистане состоится заседание азербайджано-узбекской межправкомиссии

Сегодня в Узбекистане состоится 13-е заседание азербайджано-узбекской межправительственной комиссии (МПК).

Об этом, как сообщает в среду Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Сегодня начинается деловой визит в Узбекистан. На встречах, которые будут проведены с коллегами из дружественной страны, будут оценены новые возможности для расширения нашей совместной деятельности", - говорится в публикации.

Также, как отмечается, помимо заседания МПК, министр примет участие в заседании Наблюдательного совета Инвестиционной компании Азербайджан-Узбекистан и встретится с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.

Напомним, что 12-е заседание азербайджано-узбекской совместной межправительственной комиссии прошло в Шуше в 2023 году. Обсуждались вопросы развития промышленной кооперации, расширения сотрудничества в сферах энергетики и транспорта, а также развитие межрегиональных и культурно-гуманитарных связей.

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