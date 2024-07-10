В рамках рабочего визита в Вашингтон министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в мероприятии, посвященном 75-летию НАТО и организованном Президентом США Джозефом Байденом.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети X.

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