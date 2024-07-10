В ЦИК Азербайджана проводится совещание для председателей окружных избиркомов

10 июля в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана проводится совещание для председателей окружных избирательных комиссий.

Как сообщает в среду Day.Az, в совещании принимают участие председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов, помощник Президента - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейнал Нагдалиев, председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев, первый заместитель генерального прокурора Эльчин Мамедов, заместитель министра внутренних дел Огтай Керимов, заместитель министра юстиции Абиддин Гусейнов и другие официальные лица.

Напомним, что соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева Милли Меджлис Азербайджанской Республики VI созыва был распущен, а внеочередные выборы назначены на 1 сентября 2024 года.

На данный момент ЦИК зарегистрировал 17 уполномоченных представителей политических партий.

Отметим, что единый список избирателей по стране включает в себя 6 миллионов 326 тысяч 764 имени избирателей на 619 участках. Из них 47,55 процента - мужчины и 52,45 процента - женщины.

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