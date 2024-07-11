Провокация постпреда Армении, или скрытый месседж гендиректора ЮНЕСКО

Автор: Байрам Эльшадов

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле встретилась с постоянным представителем Армении в ЮНЕСКО Арамом Акопяном.

Казалось бы, обычная церемония. Постпред Армении должен был вручить свои верительные грамоты гендиректору ЮНЕСКО, пообщаться на камеру несколько минут согласно правилам дипломатического протокола и уйти по своим делам. Но поскольку речь идет о представителе Армении, то ожидать подвоха можно было в любой момент. И он случился.

Если присмотреться внимательно на шарф под рукой гендиректора ЮНЕСКО, можно заметить на нем изображение, похожее на "флаг" армянских сепаратистов. Видимо, преподнеся такой "подарок", Акопян перед встречей решил таким образом склонить Одри Азуле на свою, армянскую сторону. Но по факту лишь подложил свинью гендиректору ЮНЕСКО. Поскольку никакого "флага" Карабаха в природе не существует, и госпожа Азуле была выставлена в нелепом свете.

С другой стороны, нацепить на себя своеобразный шарф могла Одри Азуле и по своей инициативе. Француженка с сомнительной репутацией превратила ЮНЕСКО в рассадник коррупции и мошенничества. Учитывая "особые отношения" Франции с Арменией, неудивительно, что подход к армяно-азербайджанскому вопросу у ЮНЕСКО является однобоким. Поэтому симпатия к сепаратистским тряпкам у гендиректора ЮНЕСКО могла быть самая что ни на есть настоящая.

Что ж, совет вам, да любовь, неуважаемые господа Азуле и Акопян.