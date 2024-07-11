В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как премьер-министр Армении Никол Пашинян остался в минусе по итогам парламентских выборов во Франции

Day.Az представляет публикацию:

Казалось бы, кому сейчас хуже всего от послевкусия парламентских выборов во Франции?

Макрону, пожалуй: провалился по всем фронтам. Ой, или нет - Ле Пен, точно! Она была в шаге от победы, но в итоге тоже не добилась ничего из задуманного.

Кто-то из этих двоих? Нет, нет и нет! Хуже всех от выборов во Франции ... Николу Пашиняну!

Наш бородатый приятель каждый вечер рыдает в подушку. Как же так, друг, брат, почти родной человек - и вдруг теряет власть. Кто ж теперь с армянами дружить будет?

Не понимает ничего Воваевич. Не надо плакать: кто бы ни был у власти во Франции, он будет страстно любить армян и продолжит использовать их как пешек в своей игре.

Автор - HSF