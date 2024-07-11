О чем так плачет Пашинян?
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как премьер-министр Армении Никол Пашинян остался в минусе по итогам парламентских выборов во Франции
Day.Az представляет публикацию:
Казалось бы, кому сейчас хуже всего от послевкусия парламентских выборов во Франции?
Макрону, пожалуй: провалился по всем фронтам. Ой, или нет - Ле Пен, точно! Она была в шаге от победы, но в итоге тоже не добилась ничего из задуманного.
Кто-то из этих двоих? Нет, нет и нет! Хуже всех от выборов во Франции ... Николу Пашиняну!
Наш бородатый приятель каждый вечер рыдает в подушку. Как же так, друг, брат, почти родной человек - и вдруг теряет власть. Кто ж теперь с армянами дружить будет?
Не понимает ничего Воваевич. Не надо плакать: кто бы ни был у власти во Франции, он будет страстно любить армян и продолжит использовать их как пешек в своей игре.
Автор - HSF
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