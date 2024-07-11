Какой вклад в достижение мира внесет вашингтонская встреча глав МИД Азербайджана и Армении?

Самым важным моментом на встрече в Вашингтоне глав МИД Азербайджана и Армении является решительное выражение министром иностранных дел Азербайджана позиции страны в отношении конституции Армении, в которой содержатся территориальные претензии к Азербайджану.

Как передает Day.Az, об этом в четверг Trend сказал политический комментатор Эльчин Мирзабейли.

Он отметил, что речь идет о серьезном документе - межгосударственном мирном договоре, который послужит обеспечению устойчивой безопасности Южного Кавказа и более широкого субрегиона, создаст жизненно важные обязательства.

"В связи с этим США и все другие центры, наблюдающие за процессом, должны, прежде всего, потребовать от Армении исключить из своей конституции и иных нормативно-правовых актов территориальные претензии к Азербайджану. Не говоря уже о том, что акцент в Декларации независимости Армении, ее конституции и других нормативно-правовых актах на аннексию территории другой страны как на главную задачу государства и народа противоречит, прежде всего, Уставу ООН. То есть это невиданный прецедент в истории цивилизованного мира, когда страна, являющаяся самостоятельным субъектом международного права, на конституционном уровне заявляет, что присоединит к себе территорию другой страны", - сказал Мирзабейли.

Мирзабейли отметил, что Азербайджан считает необходимым устранить все препятствия для установления мира.

"У нас нет оснований доверять стране, которая оккупировала наши территории, разрушила наши поселения, совершила преступления геноцида против нашего народа и превращала наши земли в минные поля на протяжении почти 30 лет. Кто может гарантировать, что через несколько лет Армения не расторгнет его в одностороннем порядке, сославшись на то, что "положения мирного договора противоречат конституции страны"? Если Армения действительно признает территориальную целостность Азербайджана, то по каким причинам она не обращается в ОБСЕ за упразднением Минской группы ОБСЕ, созданной с целью "урегулирования нагорно-карабахского конфликта"? Ведь Азербайджан обратился к Армении с таким призывом, но официальный Ереван до сих пор не ответил на него. Позиция официального Баку абсолютно ясна и достаточно обоснованна. Именно с этой точки зрения США должны оказать давление на Армению с целью устранения факторов, которые являются препятствием для мирного договора", - добавил он.

Заведующий сектором Центра социальных исследований, политолог Турал Исмайлов сказал Trend, что имеются серьезные перспективы для достижения мира между Азербайджаном и Арменией.

Он отметил, что продолжение диалога и контактов на различных платформах имеет исключительное значение.

"Проведение трехсторонней встречи под модерацией госсекретаря США Энтони Блинкена в рамках саммита НАТО имеет важное значение с точки зрения нормализации отношений между двумя странами", - сказал Исмайлов.

По его словам, встречи в Вашингтоне в этом формате могут быть полезны для решении проблемных вопросов, и модераторство госсекретаря Энтони Блинкена особенно важно в этом процессе.